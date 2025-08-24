Οι καρχαρίες είναι από τα πιο παρεξηγημένα πλάσματα των ωκεανών. Συχνά παρουσιάζονται ως «τέρατα» που επιτίθενται αδιακρίτως, όμως η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Ένα πρόσφατο βίντεο από την Bondi Beach στην Αυστραλία, με τίτλο “When Humans Meet Sharks”, μας δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθεί μια συνάντηση ανθρώπων με καρχαρίες – χωρίς πανικό και χωρίς βία.

Οι εικόνες καταγράφουν δύτες και κολυμβητές που βρέθηκαν πολύ κοντά σε γκρίζους νοσοκόμους καρχαρίες (Gray Nurse Sharks). Το είδος αυτό ζει συνήθως κοντά στις ακτές και προτιμά βραχώδεις περιοχές και σπηλιές. Παρά την επιβλητική του εμφάνιση, δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο

