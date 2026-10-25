Η νέα σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, από το ελληνικό FBI για υπόθεση φορολογικής απάτης αμέσως μετά την επιστροφή του από το Ντουμπάι, φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το ιδιαίτερα βαρύ ποινικό του παρελθόν.

Πίσω από την επιχειρηματική του δραστηριότητα με τα δεκάδες αρτοποιεία καταγράφονται σοβαρές δικαστικές και αστυνομικές υποθέσεις: από την πρωτόδικη κάθειρξη δέκα ετών για συμμετοχή ως εγκέφαλος σε διεθνές κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων και νομιμοποίησης εσόδων, μέχρι το πιο πρόσφατο περιστατικό για επικίνδυνη οδήγηση με 216 χλμ./ώρα με Lamborghini στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η πρωτόδικη κάθειρξη 10 ετών για διεθνές κύκλωμα Trafficking και ξέπλυμα

Η πιο σοβαρή δικαστική εμπλοκή του Άγγελου Γιαννακόπουλου ξεκίνησε το 2008, όταν συνελήφθη από τις αρχές ως επικεφαλής μεγάλου κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων.

Η υπόθεση έφθασε στα δικαστήρια το 2015, οπότε και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών.

Το κύκλωμα αυτό ήταν διεθνές και σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα «ξέπλενε» μαύρο χρήμα από την εγκληματική δραστηριότητα μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα φούρνων του Γιαννακόπουλου, «Χωριάτικο».

Το ιλιγγιώδες ράλι με 216 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Εκτός από την υπόθεση της εμπορίας ανθρώπων, ο επιχειρηματίας απασχόλησε τις διωκτικές αρχές και για ζητήματα επικίνδυνης οδήγησης που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Στις 29 Νοεμβρίου 2025, ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) να κινείται με supercar μάρκας Lamborghini στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, πλησίον του Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας:

Τα ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψαν το πολυτελές όχημα να τρέχει με την εξωφρενική ταχύτητα των 216 χλμ./ώρα , σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν μόλις 70 χλμ./ώρα .

Ο επιχειρηματίας είχε υπερβεί το όριο κατά 146 ολόκληρα χιλιόμετρα, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αστυνομικών που τον ακινητοποίησαν.

Συνελήφθη στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, κατηγορούμενος για παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης, και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Η νέα σύλληψη από το Ελληνικό FBI

Το παρασκήνιο αυτό ρίχνει φως στο προφίλ του επιχειρηματία που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με νέα βαρύτατα αδικήματα.

Ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων, η οποία διαθέτει δεκάδες ιδιόκτητα καταστήματα και σημεία franchise στην Αττική και στην περιφέρεια, επέστρεψε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 από το Ντουμπάι, όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας επανειλημμένες ακυρώσεις των σχεδίων σύλληψής του.

Μόλις έφτασε στην Ελλάδα, το ελληνικό FBI τού πέρασε χειροπέδες στο πλαίσιο νέας εκτεταμένης έρευνας για φορολογική απάτη εκατομμυρίων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μαζί με λογιστή-στέλεχος του κυκλώματος, ανοίγοντας εκ νέου τον φάκελο της συνολικής δραστηριότητάς του απέναντι στις ελεγκτικές και διωκτικές αρχές.