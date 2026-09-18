Ένα τηλεοπτικό απόσπασμα από το παρελθόν έρχεται εκ νέου στο προσκήνιο, αποκτώντας πλέον εντελώς διαφορετικό ενδιαφέρον μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πολύ πριν το όνομά του συνδεθεί μέσω δημοσιευμάτων με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή της Τζένης Μπαλατσινού, την σύζυγο του πρώην υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Στην εκπομπή είχε αναλύσει εκτενώς τις μεθόδους που υποστήριζε ότι εφαρμόζει.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ανασύρθηκε εκ νέου στη δημοσιότητα, καθώς οι πληροφορίες τον φέρουν να διατηρούσε επαφές με τη προφυλακισμένη γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της τηλεοπτικής συνέντευξης, ο κ. Κομιανός ανέλυε τις προσεγγίσεις του γύρω από την υπνοθεραπεία, προβάλλοντας τις δικές του θεωρίες για την αντιμετώπιση έντονων φοβιών, όπως η κλειστοφοβία και η υψοφοβία.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων ισχυριζόταν ενώπιον του κοινού ότι τέτοιου είδους περιστατικά θα μπορούσαν να ξεπεραστούν ακόμη και στο πλαίσιο μίας και μόνο συνεδρίας, μια τοποθέτηση που σήμερα σχολιάζεται ξανά με αφορμή το δημόσιο ενδιαφέρον γύρω από τις πρακτικές του.

Το απόσπασμα από την εκπομπή της Τζένης Μπαλατσινού «Jenny Jenny» στις 26 Μαρτίου 2016, στο Mega Channel: