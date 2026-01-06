Δύο άνδρες, μέλη της διεθνούς συμμορίας «Ροζ Πάνθηρες», ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας που είχε σημειωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου σε κοσμηματοπωλείο ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σάνη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόκειται για δύο Σέρβους υπηκόους, ηλικίας 48 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Βουλγαρία και στην Κροατία αντίστοιχα, και πλέον αναμένεται η κρίση των δικαστικών αρχών για την έκδοσή τους στην Ελλάδα.

Η λεία της ληστείας, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, φτάνει το εντυπωσιακό ποσό των 580.000 ευρώ, αποτελούμενη από κοσμήματα υψηλής αξίας.

Στο βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη ληστεία στο κοσμηματοπωλείο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σάνη Χαλκιδικής, φαίνεται καθαρά η ένταση της ένοπλης επίθεσης.

Οι δύο άνδρες της διεθνούς συμμορίας εισβάλουν ξαφνικά στο κατάστημα, στρέφουν τα όπλα τους προς τους υπαλλήλους και επιβάλλουν άμεσα τον έλεγχο. Με κινήσεις που θυμίζουν σχεδόν χορογραφία, ανοίγουν ράφια και συρτάρια και αρπάζουν όσα περισσότερα κοσμήματα και πολυτελή ρολόγια μπορούν, εκμεταλλευόμενοι τον πανικό που προκαλούν.

Η όλη επιχείρηση εξελίσσεται σε χρόνο ρεκόρ, αποκαλύπτοντας τον προσεκτικό σχεδιασμό και την ταχύτητα δράσης των ληστών, οι οποίοι εξαφανίζονται λίγα λεπτά αργότερα έχοντας στην κατοχή τους κοσμήματα αξίας περίπου 580.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές χρησιμοποίησαν πατίνια για τη μετακίνησή τους προς το κοσμηματοπωλείο και φορούσαν ενδυμασία που παρέπεμπε σε τουρίστες, ώστε να μην προκαλέσουν υποψίες.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι δύο συλληφθέντες ανήκουν στη διεθνή εγκληματική οργάνωση «Pink Panthers», γνωστή για τις πολυάριθμες ληστείες κοσμηματοπωλείων υψηλής αξίας σε πολλές χώρες. Η ομάδα ξεχωρίζει για τον άψογο σχεδιασμό, την ταχύτητα, την προσαρμοστικότητα και την εξέλιξη των μεθόδων δράσης της.

Με πληροφορίες από: thestival.gr