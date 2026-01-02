Ενώ ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί συγκλονισμένος την τραγωδία στο κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, μετά από πυρκαγιά που ξεκίνησε από αβλεψία σερβιτόρων, προκαλώντας δεκάδες θανάτουυς και εκατοντάδες τραυματισμούς, ένα αντίστοιχο περιστατικό χωρίς -ευτυχώς- τραγική κατάληξη, συνέβη στη χώρα μας πριν από ένα χρόνο.

Στις, 24 Νοεμβρίου του 2024, παραλίγο και η χώρα μας να ζούσε μια παρόμοια τραγωδία, από την εντελώς ανεύθυνη χρήση βεγγαλικών σε μπαρ.

Συγκεκριμένα στις 24 Νοεμβρίου 2024, σε γνωστό μπαρ στο Παγκράτι, είχε ξεσπάσει φωτιά στον στολισμό της οροφής, από βεγγαλικό που υπήρχε πάνω σε τούρτα γενεθλίων.

Συγκεκριμένα, ένας σερβιτόρος μετέφερε μία τούρτα προς μία παρέα, όταν ένα από τα βεγγαλικά προκάλεσε φωτιά σε στολισμό που υπήρχε στην οροφή.

Άμεσα η φωτιά πήρε διαστάσεις, με τους θαμώνες να αναζητούν τρόπο διαφυγής.

Ο κόσμος που βρισκόταν μέσα στο μπαρ, όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, φώναζε και αναζήτησε τρόπο διαφυγής, με ορισμένους να σπάνε τις τζαμαρίες για να μπορέσουν να βγουν έξω.

Από τα αναμμένα κεριά της τούρτας πήρε φωτιά ο εορταστικός στολισμός του χώρου και γρήγορα επικράτησε πανικός, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή πρόκλησης του ατυχήματος:

Δείτε βίντεο από όσα συνέβησαν και τον πανικό που επικράτησε στο χώρο:

Μάλιστα για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος του σερβιτόρου του μπαρ στο Παγκράτι, ο οποίος φερόταν ως ο υπεύθυνος της πυρκαγιάς που ξέσπασε.