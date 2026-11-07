«Σεισμό» στη νυχτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να προκαλέσει η αποκάλυψη των ονομάτων που εμπλέκονται στη υπόθεση φοροδιαφυγής στην πόλη, σύμφωνα με τον δικηγόρο Αντώνη Κουδρόγλου.

«Από αυτά που ακούσαμε στο πλαίσιο της προανάκρισης, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Να υπενθυμίσουμε πως στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τουλάχιστον τρεις ισχυροί επιχειρηματίες της νύχτας, τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος, αλλά και πρόσωπα της showbiz, όπως ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν.

Σύμφωνα με το rthess.gr, ο κ. Κουδρόγλου εξέφρασε τις επιφυλάξεις του τόσο για το ύψος της ζημίας που επικαλείται η ΑΑΔΕ, όσο και για τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης, τονίζοντας εν αναμονή της δικογραφίας:

«Απ’ ό,τι φαίνεται από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα, έχει σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη δικογραφία, μετά από πολύμηνη και, απ’ ό,τι φαίνεται, σκληρή δουλειά των ανθρώπων της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για μια υπόθεση με πολύ μεγάλο εύρος και πολλούς κατηγορουμένους. Μην συγκρίνετε τους 18 συλληφθέντες, καθώς οι κατηγορούμενοι πρέπει να είναι πολλοί περισσότεροι.

Αναμένουμε να λάβουμε γνώση της δικογραφίας. Η μεγάλη απορία έχει να κάνει με το ύψος της ζημίας, όπως αυτό εμφανίζεται στο δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, αλλά και με ένα μέρος της μεθοδολογίας που φαίνεται να αφορά τα δύο αντικαρκινικά ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας μας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν γνωρίζω ποιες πληροφορίες μπορεί να είναι αυτές, όμως, όπως ακούγονται, είναι πράγματι πολύ δυσάρεστες.

Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι πολλές φορές μια δικογραφία παρουσιάζεται ιδιαίτερα διογκωμένη, μέσα από δελτία Τύπου ή διαρροές, και στη συνέχεια ξεφουσκώνει, είτε σε νομικό επίπεδο, που είναι πολύ σημαντικό, είτε σε επίπεδο ουσίας.

Αναμένουμε να δούμε τα στοιχεία. Έχουμε, πάντως, να κάνουμε με μια οργάνωση με δομημένους ρόλους, καθώς ο καθένας φέρεται να είχε ξεχωριστό ρόλο σε αυτό που έκανε.

Εγώ θα πω αυτό που λέω και μέσα στις δικαστικές αίθουσες: ευτυχώς, τα ανώτερα δικαστήρια οδηγούνται σε αθωωτικές αποφάσεις για την εγκληματική οργάνωση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει, σε επίπεδο διώξεων, περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις από όσες έχει όλος ο κόσμος αθροιστικά.

Είναι μια κατασκευή που δεν τιμά τη νομική έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Χρειάζονται πολύ περισσότερα στοιχεία, όπως έχει πει ο Άρειος Πάγος και όπως έχουν κρίνει δικαστικές αποφάσεις.

Απ’ ό,τι έχω καταλάβει από αυτή τη δικογραφία, υπάρχουν πολλοί κατηγορούμενοι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Είναι κι αυτό ένα στοιχείο που δημιουργεί ερωτήματα ως προς το κατά πόσο πρόκειται για μια τόσο δομημένη οργάνωση.

Θα δούμε κυρίως το αντικείμενο της ζημίας, καθώς το ποσό που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ είναι τεράστιο. Θα εξετάσουμε κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή, για να το πω καλύτερα, κατά πόσο αυτό το ποσό μπορεί να υπαχθεί στη νομική έννοια της ζημίας.

Οι εντολείς μου είναι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης. Περιμένουμε να δούμε και πόσοι άλλοι βρίσκονται μέσα σε αυτή τη λίστα των εκατοντάδων κατηγορουμένων, όπως φαίνεται από τη δικογραφία που αναμένουμε».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος Ελευθέριος Μπλιώνας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση δύο εκ των κατηγορουμένων, ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης στην Τούμπα, υπογράμμισε ότι οι νομικοί παραστάτες δεν έχουν λάβει ακόμη τα στοιχεία της δικογραφίας στα χέρια τους.

Όπως δήλωσε: «Εκπροσωπώ δύο εκ των κατηγορουμένων. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, εκείνο που έχω να τονίσω είναι ότι ακόμη κανένας συνήγορος δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας. Πρόκειται για μια ογκωδέστατη δικογραφία. Θα λάβουμε γνώση και αναλόγως θα χαράξουμε την υπερασπιστική μας γραμμή. Οι εντολείς μου είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης στην περιοχή της Τούμπας».