Με ισχυρή παρουσία του ιδιωτικού τομέα πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον η Διατλαντική Σύνοδος για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου. Στη σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι από 22 ευρωπαϊκά κράτη, ενώ συνολικά 50 εταιρείες από 13 χώρες δίνουν το «παρών», επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της αγοράς και των επενδύσεων στον σχεδιασμό για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν ο όμιλος AKTOR, η ΔΕΣΦΑ, η ATLANTIC SEE LNG Trade S.A., η METLEN, η GasTrade, η ΔΕΗ και ο όμιλος ONEX Ship yards & Technologies.

Υπογραφή συμφωνία ONEX με Hanwha Power Systems στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΝΕΧ, στο πλαίσιο των συζητήσεων αναδείχθηκε ο ρόλος της ναυπηγικής βιομηχανίας στην ευρύτερη ενεργειακή αλυσίδα. «Η Ναυπηγική αποτελεί το κλειδί για την ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και την καθιέρωση της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο, μέσω των πλοίων μεταφοράς LNG και FSRU», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies και του κορεατικού ομίλου Hanwha Power Systems, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και τις υποδομές της περιοχής, ενώ εκτιμάται ότι θα αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της ναυπηγικής και της ενεργειακής συνεργασίας.