Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο παρακολούθησαν κάτοικοι και επισκέπτες της Ουρανούπολης, της Αμμουλιανής και της Τρυπητής, όταν σε θαλάσσια περιοχή έκανε την εμφάνισή του υδροστρόβιλος.

Σχηματίστηκε ξαφνικά κάτω από τα βαριά σύννεφα και έμοιαζε με μια τεράστια στήλη που ένωνε ουρανό και θάλασσα, προκαλώντας τον θαυμασμό όσων βρέθηκαν στην περιοχή.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο από το σκάφος του Athos Sea Cruises, το οποίο εκείνη την ώρα έπλεε ανάμεσα στην Αμμουλιανή και την Τρυπητή.

Παρά τον εντυπωσιακό του χαρακτήρα, δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς σημειώθηκε σε αρκετή απόσταση από τα σκάφη και την ξηρά.

Ναυτικοί της περιοχής ανέφεραν στο halkidikinews.gr ότι οι υδροστρόβιλοι δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο για τη Χαλκιδική κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Όπως εξηγούν, οι εναλλαγές θερμοκρασίας και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες, ευνοούν τον σχηματισμό τους αυτή την εποχή του χρόνου.