Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής από νωρίς το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο με τα οχήματα κινούνται σε χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, στην Κηφισίας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων σε όλο το μήκος της Λεωφόρου.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας ενώ έντονες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Ακόμη, στην Κατεχάκη καταγράφεται αυξημένη ροή στο ρεύμα από την Ηλιούπολη.

Στην Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Πέτρου Ράλλη και την Ποσειδώνος η κίνηση παραμένει αυξημένη στα συνηθισμένα επίπεδα. Τέλος, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

15′-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

10′-15′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας (Περιφ. Υμηττού). — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 3, 2026

Εδώ ο αναλυτικός χάρτης της κυκλοφορίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.