Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους για ακόμη μία μέρα. Ο συνδυασμός των πολλών οχημάτων και του ολισθηρού οδοστρώματος δημιουργεί χαοτικές εικόνες στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό με τους οδηγούς να κινούνται σε πολύ αργές ταχύτητες.

Πιο συγκεκριμένα, από Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση οι οδηγοί θα πρέπει οπλιστούν με υπομονή. Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.

Ακόμη, σημειώνεται ότι στον Πειραιά αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες από και προς το λιμάνι.

Η Λεωφόρος Κηφισίας και η Μεσογείων, όπως συνηθίζεται, είναι αδιαπέραστες.

Ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:

 

Στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Σοφίας φαίνεται να υπάρχει ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων.

Έντονες είναι οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα και αεροδρόμιο σύμφωνα με την Αττική Οδό.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι κυκλοφορία στα εξής σημεία:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Λιμάνι Πειραιά
