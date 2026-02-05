Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους για ακόμη μία μέρα. Ο συνδυασμός των πολλών οχημάτων και του ολισθηρού οδοστρώματος δημιουργεί χαοτικές εικόνες στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό με τους οδηγούς να κινούνται σε πολύ αργές ταχύτητες.

Πιο συγκεκριμένα, από Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση οι οδηγοί θα πρέπει οπλιστούν με υπομονή. Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.

Ακόμη, σημειώνεται ότι στον Πειραιά αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες από και προς το λιμάνι.

Η Λεωφόρος Κηφισίας και η Μεσογείων, όπως συνηθίζεται, είναι αδιαπέραστες.

Ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:

Στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Σοφίας φαίνεται να υπάρχει ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων.

Έντονες είναι οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα και αεροδρόμιο σύμφωνα με την Αττική Οδό.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

Άνω των 30΄ Κάντζα – Κηφισίας,

15΄-20΄ Αγία Παρασκευή – Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ Φυλής – Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ Πλακεντίας – Μαραθώνος. https://t.co/oy6992tagw — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 5, 2026

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι κυκλοφορία στα εξής σημεία: