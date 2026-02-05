Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους για ακόμη μία μέρα. Ο συνδυασμός των πολλών οχημάτων και του ολισθηρού οδοστρώματος δημιουργεί χαοτικές εικόνες στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
Δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό με τους οδηγούς να κινούνται σε πολύ αργές ταχύτητες.
Πιο συγκεκριμένα, από Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση οι οδηγοί θα πρέπει οπλιστούν με υπομονή. Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.
Ακόμη, σημειώνεται ότι στον Πειραιά αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες από και προς το λιμάνι.
Η Λεωφόρος Κηφισίας και η Μεσογείων, όπως συνηθίζεται, είναι αδιαπέραστες.
Ζωντανά η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας – Ύψος Κολλεγίου:
Στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Σοφίας φαίνεται να υπάρχει ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων.
Έντονες είναι οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα και αεροδρόμιο σύμφωνα με την Αττική Οδό.
Δείτε την σχετική ανάρτηση:
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
Άνω των 30΄ Κάντζα – Κηφισίας,
15΄-20΄ Αγία Παρασκευή – Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
Άνω των 30΄ Φυλής – Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄ Πλακεντίας – Μαραθώνος. https://t.co/oy6992tagw
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 5, 2026
Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι κυκλοφορία στα εξής σημεία:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Λιμάνι Πειραιά