Μεγάλη η ταλαιπωρία στους δρόμους και σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν στην Αθήνα.

Από το μεσημέρι, και όσο οι ώρες περνούν, η κίνηση αυξάνεται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με τα πράγματα να γίνονται πολύ δύσκολα για οδηγούς και επιβάτες.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγου και μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου, από τις 15:00, έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, οι οποίες θα μεγαλώνουν όσο θα περνούν οι ώρες.

Στη γέφυρα του Μαρτίνου, υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου έχουν κλείσει την Εθνική Οδό, γεγονός που επηρεάζει την κυκλοφορία.

Στο παρακάτω βίντεο από drone απεικονίζεται η κατάσταση που επικρατεί στην Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα από Θεολόγο μέχρι τη γέφυρα Μαρτίνου: