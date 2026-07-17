Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν οι πολίτες που θα περάσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 17 Ιουλίου, από το 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πέρα από τα έργα που πραγματοποιούνται στην περιοχή, την κυκλοφορία των οχημάτων δυσχεραίνει περαιτέρω τροχαίο που σημειώθηκε στο σημείο, με αποτέλεσμα – παρά το προχωρημένο της ώρας – να έχουν δημιουργηθεί ουρές από αυτοκίνητα.

H Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας από τη γέφυρα της Λυκόβρυσης ως τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης.

Η κίνηση στο σημείο (στις 1:20):