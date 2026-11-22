Εικόνες κυκλοφοριακού «εμφράγματος», με ουρές οχημάτων που εκτείνονταν για χιλιόμετρα, αντίκρισαν οι οδηγοί αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Δαχτυλίδι της Κηφισίας, εξαιτίας των σαρωτικών ελέγχων αλκοτέστ που πραγματοποίησε η Τροχαία.

Κλιμάκια ανέπτυξαν δυνάμεις στον κομβικό άξονα της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος της Αττικής Οδού, ένα από τα κεντρικότερα σημεία διέλευσης για όσους κινούνται από και προς τα βόρεια προάστια.

Λόγω της αυξημένης νυχτερινής κίνησης του Σαββάτου, η στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας προκειμένου να διενεργούνται οι έλεγχοι προκάλεσε άμεση συμφόρηση. Εκατοντάδες αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν ή κινούνταν σημειωτόν για αρκετή ώρα, με τους οδηγούς να οπλίζονται με υπομονή μέχρι να περάσουν από το σημείο ελέγχου.