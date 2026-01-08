Μοιραίο ήταν το τροχαίο που συνέβη στην οδό Ανδριανουπόλεως, όπου μετά από τη σύγκρουση δύο φορτηγών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του .

Σήμερα (8/1) τα ξημερώματα, φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε το διάζωμα και κατέληξε πάνω σε δεύτερο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προς Πειραιά.

Οι δυο οδηγοί που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με τον έναν δυστυχώς να χάνει τη μάχη με τη ζωή. Ο δεύτερος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους και υποβάλλεται σε εξετάσεις, μέχρι να βεβαιωθούν οι γιατροί ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο.

Η κίνηση προς τον Πειραιά στην περιοχή του Αιγάλεω για αρκετή ώρα διεξάγονταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων. Τουλάχιστον για τρεις ώρες ο Κηφισός ήταν μποτιλιαρισμένος, με αρκετή ώρα το ρεύμα προς τον Πειραιά να παραμένει κλειστό μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων. Πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

