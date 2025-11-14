Μία ακόμη εφιαλτική μέρα ξεκίνησε σήμερα για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής καθώς η κίνηση στους δρόμους στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αθήνας χτυπάει… «κόκκινο». Η χειρότερη κατάσταση παρατηρείται στον Κηφισό, την Αττική Οδό τη λεωφόρο Κηφισίας, το κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά.

Σε ότι αφορά τον Κηφισό, κάποια τροχαία ατυχήματα σε συνδυασμό με την συνήθη κίνηση έχουν προκαλέσει ουρές χιλιομέτρων τόσο στην άνοδο προς Κηφισιά όσο και στην κάθοδο προς Πειραιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται από το ύψος της Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου λόγω τροχαίου τα οχήματα ‘έχουν ακινητοποιηθεί.

Παράλληλα το ρεύμα προς Πειραιά τεράστιες ουρές από οχήματα παρατηρούνται από το ύψος της Κηφισιάς και τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης.

Στην Κηφισίας υπάρχουν προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη Νέα Ερυθραία έως το δάσος Συγγρού και από το Χαλάνδρι έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρα.

Επίσης στη Μεσογείων υπάρχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Στην λεωφόρο Αθηνών οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Χαϊδάρι σε όλο το μήκος του ρεύματος προς Κόρινθο.

Στα «κόκκινα» επίσης και το κέντρο της Αθήνας, όπως και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο του Πειραιά.

Αλ.Π.