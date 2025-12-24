Η εικόνα στους εθνικούς δρόμους είναι καλύτερη συγκριτικά με την χθεσινή.

Τα περισσότερα μπλόκα είναι ανοιχτά και η κατάσταση να έχει εξομαλυνθεί αισθητά στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες.

Ωστόσο στη Λαμία, και πιο συγκεκριμένα στον κόμβο του Μπράλου, τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

Τα οχήματα στο ρεύμα προς Λαμία, οδηγούνται σε παράκαμψη από τα πλευρικά διόδια και για μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, υποχρεούνται να μπουν σε μία λωρίδα, δημιουργώντας ουρά που φτάνει τα 4 ίσως και 5 χιλιόμετρα.

Δείτε βίντεο του Lamia Report:

Άνοιξε η Περιμετρική της Πάτρας

Οι αγρότες μετακινούν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη της οδού και αφήνουν ελεύθερες τις άλλες δύο λωρίδες κυκλοφορίας για την κίνηση των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κίνηση των αυτοκινήτων θα γίνεται μόνο σε μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα χρησιμοποιείται μόνο για έκτακτα περιστατικά, αλλά και για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας.

Άρχισε η αποσυμφόρηση από Ριτσώνα μέχρι Θήβα, παραμένουν οι καθυστερήσεις στο Κάστρο Βοιωτίας

Σημαντικά βελτιωμένη είναι τα τελευταία λεπτά η εικόνα της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου από την Αθήνα προς τη Στερεά Ελλάδα, καθώς άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η κυκλοφορία από την Αθήνα έως τη Θήβα διεξάγεται πλέον με σαφώς καλύτερη ροή σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει περιορίσει αισθητά την ανάσχεση που παρατηρούνταν στο συγκεκριμένο σημείο. Τα οχήματα κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες και, προς το παρόν, δεν σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, όπως είχε συμβεί τις προηγούμενες ώρες.

Η παρέμβαση αυτή αποσυμπίεσε έναν από τους πιο επιβαρυμένους κόμβους της διαδρομής, επιτρέποντας την ομαλότερη διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ, υπό τη συνεχή επιτήρηση της τροχαίας.

Ωστόσο, διαφορετική παραμένει η εικόνα στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας. Εκεί η διέλευση των οχημάτων συνεχίζεται με περιορισμούς, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ανάσχεση της κυκλοφορίας και καθυστέρηση που φτάνει περίπου τα 20 λεπτά για μια διαδρομή μήκους πέντε χιλιομέτρων. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο.

Δύο λωρίδες ανοιχτές στα Μάλγαρα

Οι αγρότες στα Μάλγαρα έδωσαν δύο λωρίδες σον κόσμο για να κινηθεί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τη Παρασκευή.

Στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, αποκλεισμένη παραμένει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Παρά το γεγονός, ότι οι αγρότες έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, η Τροχαία κρίνει πως είναι επικίνδυνη η κυκλοφορία και εξακολουθεί να παροτρύνει τους οδηγούς να πηγαίνουν μέσω εκτροπών στην Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Οι αγρότες της Νίκαιας συννενοήθηκαν με τις Αρχές για την κυκλοφορία

Οι εικόνες που μας έρχονται από τις αγροτικές κινητοποιήσεις στη Νίκαια είναι καλύτερες, καθώς έπειτα από συνεννόηση των αγροτών με τις Αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Έτσι, αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και περιορίστηκε η ταλαιπωρία για τους εκδρομείς που οδεύουν προς Αθήνα, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να πάνε από παράδρομο.