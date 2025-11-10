Εκατοντάδες επισκέπτες από την Τουρκία έφτασαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφθούν το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, στο Τουρκικό Προξενείο, με αφορμή την 87η επέτειο θανάτου του.

Οι επισκέπτες έδωσαν το παρών στην τελετή μνήμης, στο σπίτι το οποίο γεννήθηκε ο ηγέτης της χώρας τους και στεγάζεται το Προξενείο της Τουρκίας.

Κάποιοι μάλιστα άφησαν λουλούδια στην πόρτα του προξενείου.

Σημειώνεται ότι το «σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ» παρέμενε κλειστό, από τον Δεκέμβριο του 2024 για ανακαίνιση, και σήμερα άνοιξε ξανά τις πόρτες του στο κοινό.

Μάλιστα ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε τελετή στην Άγκυρα για την 87η επέτειο από τον θάνατο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση της 11μηνης αποκατάστασης του τόπου γέννησης του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, η οποία όπως είπε, πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και συντονίστηκε από την Τουρκική Υπηρεσία Συνεργασίας και Συντονισμού (TIKA).

