Ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων, καθώς οι οδηγοί σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων. Η ανησυχία εντείνεται λόγω της κλιμάκωσης της σύρραξης στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η τιμή του πετρελαίου διεθνώς ξεπέρασε τα 83 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών ενέργειας, με πιθανές επιπτώσεις στον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.

Στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,76 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο στα 1,57 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν νέες αυξήσεις, ενώ ανοδικά αναμένεται να κινηθεί και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως επισημαίνουν, «Είδαμε περίπου 10 ευρώ το κυβικό στην αμόλυβδη και 32-33 στο πετρέλαιο, και η τάση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο».

Αναφερόμενος στις ανατιμήσεις, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Γι’ αυτόν τον λόγο και καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών».

Οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται ήδη υπό στενή παρακολούθηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, ενώ η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις για την αποτροπή φαινομένων κερδοσκοπίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3% τον Φεβρουάριο, έναντι 1,9% στην Ευρωζώνη. Στην κατηγορία των τροφίμων, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με 2,6% στην Ευρωζώνη.