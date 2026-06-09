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Το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα με αφορμή την στυγερή γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής από την Καλαμάτα.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» και σήκωσε πανό με συνθήματα όπως «Ούτε Μια Λιγότερη», «Η Πατριαρχία Σκοτώνει» και «Σιωπή = Συνενοχή».

Δείτε βίντεο από το Σύνταγμα:

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μετά από την κινητοποίηση που κάλεσε η Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών μαζί με άλλες οργανώσεις. Έντονη ήταν και η πολιτική παρουσία, καθώς στην πλατεία του Συντάγματος βρέθηκαν και οι Σία Αναγνωστοπούλου, Θεανώ Φωτίου, Νάσος Ηλιόπουλος, Μιλένα Αποστολάκη και η Ευαγγελία Λιακούλη.

Δείτε εικόνες από τη συγκέντρωση:

Η ανακοίνωση της «Πρωτοβουλίας κατά των Γυναικοκτονιών» για την συγκέντρωση στο Σύνταγμα

«Η γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα ξαναφέρνει μπροστά στα μάτια της κοινωνίας ζωτικά προβλήματα, για τα οποία ένα κομμάτι της εξεγείρεται, όμως ένα άλλο εθελοτυφλεί.

Συγκλονίζει η αγριότητα που δείχνουν οι 49 μαχαιριές παντού, παρά την απεγνωσμένη πάλη της γυναίκας να προστατευτεί, όπως φαίνεται στη στάση του κατακρεουργημένου σώματος. Μια αγριότητα που δεν ξέσπασε ξαφνικά αλλά ήταν το αποκορύφωμα μακροχρόνιας κακοποίησης, και που είχε σαν επιστέγασμα το δόλο του θύτη να αποδώσει την επίθεση στο θύμα!

Κοινότυπο το υπόλοιπο μοτίβο πριν τη γυναικοκτονία: οι γείτονες που άκουγαν κραυγές πόνου αλλά δε μιλούσαν, η αστυνομία που πληροφορήθηκε ενδοοικογενειακή βία αλλά δεν παρέμβηκε, η κοινωνική υπηρεσία που θα μπορούσε να παρέμβει νωρίτερα και διαφορετικά από την αστυνομία αλλά απλούστατα δ ε ν υπάρχει. Κοινότυπο το μοτίβο και μετά: ξέπλυμα από συγγενείς, κανάλια και ιστότοπους του δράστη ως «καλού παιδιού», «καλού πατέρα» μαζί με αήθη προσπάθεια σπίλωσης της νεκρής, διότι γι’ αυτό το είδος δημοσιογραφίας το θύμα, μια νέα και λίγο ή περισσότερο αυτόνομη γυναίκα, πάντα πρέπει να φταίει. Ευτυχώς, παράλληλα, η πλειοψηφία των συμπολιτών μας και των ΜΜΕ εκφράζουν την αγανάκτησή τους που, ελπίζουμε, να λάβει την μορφή περισσότερης και μαζικότερης κινητοποίησης.

Όμως το δεδομένο που συγκλονίζει σχεδόν όσο και η ίδια η γυναικοκτονία είναι η παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών της δολοφονημένης γυναίκας. Πριν βρεθούν στο διπλανό δωμάτιο της γυναικοκτονίας και στη συνέχεια στην Παιδιατρική Κλινική έγιναν για καιρό μάρτυρες της κακοποίησης της μητέρας τους. Ίσως η πιθανότητα αναγκαστικής συνεπιμέλειας με τον κακοποιητή σύζυγο να καθυστέρησε την απομάκρυνση που μπορεί να της έσωζε τη ζωή. Και τώρα καλούνται να τα αναλάβουν οι δυο κοντινότερες συγγενείς του θύματος, η αδελφή και η θεία της, χωρίς ψυχολογική υποστήριξη, χωρίς νομική βοήθεια, χωρίς οικονομική στήριξη από την πολιτεία, χωρίς καν πρόσβαση στο όποιο εισόδημα ή περιουσία του θύματος.

Διεκδικούμε τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, η οποία για να έχει αποτελέσματα πρέπει να συνδυάζεται:

Με μέτρα νομικής, ψυχολογικής και οικονομικής στήριξης των παιδιών του θύματος και των συγγενών που αναλαμβάνουν την επιμέλειά τους αλλά και αποκλεισμό του δράστη από τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του θύματος.

Με ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης μέσω κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και καταστολής της ενδοοιογενειακής βίας με αυστηρή τήρηση των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης δίωξης.

Με κατάργηση της συνεπιμέλειας από τη στιγμή που καταγγέλλεται ενδοοικογενειακή βία.

Με καθιέρωση της σεξουαλικής αγωγής ως σχολικό μάθημα με καθορισμένη ύλη σε κάθε βαθμίδα, βασισμένη τόσο στις επιστημονικές γνώσεις βιολογίας όσο και στα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών και στην ισότητα των φύλων.

Για τη συγκεκριμένη γυναικοκτονία της Βασιλικής

Απαιτούμε από το ΕΣΡ και την ΕΣΗΕΑ να επιληφθούν του θέματος της σπίλωσης της νεκρής, σύμφωνα και με τεκμηριωμένες καταγγελίες που έχουν αποσταλεί από φεμινιστικές οργανώσεις.

Καλούμε τον λαό της Αθήνας να πάρει μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Πρωτοβουλία Κατά των Γυναικοκτονιών, Τρίτη, 9 Ιουνίου, 7:00 μμ, στον Άγνωστο Στρατιώτη Σύνταγμα».