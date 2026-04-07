Ανοιξιάτικος φαίνεται ότι θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για αστάθεια, τελικά, όπως όλα δείχνουν, θα ψήσουμε οβελία χωρίς ιδιαίτερες βροχές και καταιγίδες.

Σε ανάρτηση στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, σημειώνει πως «πιθανόν να βρέξει παροδικά, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα ο καιρός θα είναι καλός».

Επίσης, εκτιμά πως η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Νίκου Καντερέ:

«Στατιστικά στοιχεία και πρόγνωση για την Κυριακή του Πάσχα:

Πριν ένα μήνα σε ανάρτησή μου για την Κυριακή του Πάσχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με βάση τα στατιστικά δεδομένα για τις 12 Απριλίου, τα τελευταία 35 χρόνια, από το 1991 έως το 2025 έγραφα τα εξής:

Στην Αθήνα με κανονική τιμή θερμοκρασίας, για τη συγκεκριμένη ημέρα τους 20 βαθμούς, στα 21 χρόνια η θερμοκρασία ήταν πάνω από την τιμή αυτή, τα 5 χρόνια ίση και τα 9 χρόνια κάτω από 20 C.

Σε ό,τι αφορά τη βροχή έβρεξε μόνο 6 φορές, δηλαδή η πιθανότητα βροχής για την Κυριακή του Πάσχα ήταν μικρή, όπως προβλέπεται και φέτος. Πιθανόν να βρέξει παροδικά, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα ο καιρός θα είναι καλός. Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς».