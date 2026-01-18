Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στην Πάφο μετά από θανατηφόρο επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή της Πέγειας, με θύμα 41χρονο άνδρα βουλγαρικής καταγωγής, μόνιμο κάτοικο Κύπρου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 41χρονος φέρεται να μετέβη από τη Λεμεσό στην Πέγεια μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα, προκειμένου να συναντήσει 30χρονο άνδρα, με στόχο τη διευθέτηση προσωπικών διαφορών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ξέσπασε συμπλοκή, στην οποία ο 30χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 41χρονο.

Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 30χρονος συνελήφθη επί τόπου αστυνομικούς.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου συνεχίζει τις έρευνες, διερευνώντας τόσο το υπόβαθρο της διαφοράς όσο και την ακριβή ακολουθία των γεγονότων, που οδήγησαν στη μοιραία κατάληξη.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Γύρω στις 11:40 μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για συμπλοκή προσώπων στην περιοχή της Πέγειας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν ένα πρόσωπο ηλικίας 30 ετών, έξω από οικία, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο έφερε ζημιές στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω τζάμι.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας έφερε τραύμα από μαχαίρι. Τα μέλη της Αστυνομίας συνόδευσαν το εν λόγω όχημα στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο τραυματίας είναι ο Georgi Marinov Ivanov, 41 ετών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 4:00 το πρωί.

Εντός του οχήματος, επέβαινε επίσης, 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου, με εγκαύματα τριβής και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματος του και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, προέκυψε ότι ο 41χρονος μαζί με τους άλλους τέσσερις, μετέβησαν από τη Λεμεσό, στην Πάφο, μετά από συνεννόηση με τον 30χρονο, για επίλυση μεταξύ τους διαφορών. Κατά τη διάρκεια λογομαχίας που είχαν, ο 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 41χρονο με μαχαίρι.

Ο 30χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί με δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: Philenews