Σοκ προκαλεί η υπόθεση δολοφονίας που σημειώθηκε στην Πέγεια της Πάφου, με θύμα έναν 41χρονο από τη Βουλγαρία και δράστη τον 30χρονο ανιψιό του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο άνδρες είχαν προηγουμένως έρθει σε έντονη αντιπαράθεση μέσω αναρτήσεων στο TikTok, γεγονός που φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για τη μοιραία συνάντηση.

Ο 41χρονος, συνοδευόμενος από τέσσερις φίλους του από τη Λεμεσό, μετέβη στην Πέγεια με σκοπό να επιλύσει τις διαφορές του με τον ανιψιό του. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο. Όταν ο 30χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των πέντε ανδρών, φέρεται να μπήκε στο αυτοκίνητό του και να προσπάθησε να τους παρασύρει. Ένας από τους άνδρες έπεσε στο έδαφος και σύρθηκε στον δρόμο, «γεμίζοντας» με εκδορές και εγκαύματα τριβής.

Ακολούθως, ο 30χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 41χρονο θείο του. Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της συμπλοκής, εντοπίστηκε όχημα με ζημιές στο μπροστινό μέρος και σπασμένο πίσω τζάμι, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Λίγη ώρα αργότερα, περιπολικό της Αστυνομίας εντόπισε το όχημα, ενώ αμέσως οι αστυνομικοί είδαν ότι ο ένας από τους πέντε επιβαίνοντες, έφερε σοβαρό τραύμα από μαχαίρι και μεταφέρθηκε με αστυνομική συνοδεία στο Νοσοκομείο της Πάφου. Εκεί διαπιστώθηκε, ότι επρόκειτο για τον Georgi Marinov Ivanov, 41 ετών, ο οποίος, παρά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Στο ίδιο όχημα βρισκόταν και 28χρονος ο οποίος προηγουμένως, είχε υποστεί εγκαύματα και εκδορές. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η μετακίνηση των εμπλεκομένων από τη Λεμεσό στην Πάφο ήταν προσχεδιασμένη, καθώς είχε προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών για τη συνάντηση. Η υπόθεση πλέον διερευνάται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, με έμφαση στο ιστορικό της διαφοράς και στη λεπτομερή ανασύνθεση των γεγονότων.

Ο 30χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι Αρχές προσανατολίζονται στην υποβολή αιτήματος για πολυήμερη προσωποκράτησή του, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο.