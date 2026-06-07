Στην παύση της Γενικής Γραμματέως μεγάλου και κεντρικού δήμου της Αττικής οδήγησε η είδηση πως ίσως εμπλέκεται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου, το οποίο αποκαλύφθηκε χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου.

Η απομάκρυνσή της από τα καθήκοντά της αποφασίστηκε από τον Δήμαρχο της περιοχής, αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της έρευνας που διενεργεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η πρώην, πλέον, Γενική Γραμματέας ελέγχεται για την πιθανή εμπλοκή και διασύνδεσή της με το υπό διερεύνηση κύκλωμα δωροδοκιών και δωροληψιών.

Να υπενθυμίσουμε ότι προηγήθηκε συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών, η οποία οδήγησε σε συλλήψεις μελών του κυκλώματος. Οι έρευνες των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. έφεραν στο φως σοβαρές παρατυπίες, αλλοιώσεις και έκνομες ενέργειες σε διαδικασίες που αφορούν την έκδοση οικοδομικών αδειών, την τακτοποίηση αυθαίρετων ακινήτων και τον έλεγχο κατασκευών και πολεοδομικών παραβάσεων.

Λόγω της θέσης της, η Γενική Γραμματέας είχε υπό την εποπτεία της κρίσιμους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαχειριζόμενη σοβαρά ζητήματα που σχετίζονταν άμεσα με τις τεχνικές και πολεοδομικές υπηρεσίες, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή.

Η συγκεκριμένη αξιωματούχος, με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα-μηχανικού, μετρά πολλά χρόνια εμπειρίας στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης.

Η σύλληψή της και η μετέπειτα καθαίρεσή της αφήνουν πλέον ανοιχτά πολλά ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και διαφάνειας των δημόσιων υπηρεσιών, με τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για να διαπιστωθεί το ακριβές εύρος της δραστηριότητάς της.