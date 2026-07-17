Σε ιδιότυπες θερμικές παγίδες μετατρέπονται τα ελληνικά σπίτια κατά τους θερινούς μήνες, με τις εσωτερικές θερμοκρασίες να αγγίζουν ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια της μέρας. Η κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με το γερασμένο και αμόνωτο οικιστικό απόθεμα της χώρας αλλά και τον φόβο για τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς ρεύματος, έχει εγκλωβίσει χιλιάδες πολίτες σε συνθήκες έντονης θερινής ενεργειακής φτώχειας.

Τα άκρως ανησυχητικά στοιχεία φέρνει στο φως η νέα έρευνα με τίτλο «Κατοικίες σε κλιματική κρίση: Η θερινή ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα», την οποία εκπόνησαν η Greenpeace και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ). Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε σε 29 κατοικίες σε έξι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, Κρήτη και Λάρισα), καταγράφοντας για πρώτη φορά τις πραγματικές και συχνά εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Χωρίς ανάσα δροσιάς ούτε τη νύχτα

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, στη συντριπτική πλειονότητα των κατοικιών οι εσωτερικές θερμοκρασίες κυμαίνονται σταθερά μεταξύ 28°C και 31°C, απέχοντας κατά πολύ από το διεθνώς αναγνωρισμένο όριο θερμικής άνεσης που είναι οι 25°C.

Το πρόβλημα διογκώνεται στα αμόνωτα κτίρια, τα οποία αποτελούν και την πλειονότητα των κατοικιών στην Ελλάδα. Τα σπίτια αυτά απορροφούν τη θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και αδυνατούν να την αποβάλουν, με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να παραμένει κολλημένος στους 28–30°C ακόμα και τις νυχτερινές ώρες. Αυτό στερεί από τους ενοίκους τη δυνατότητα ανάπαυσης και σωματικής αποφόρτισης. Παράλληλα, η υπερθέρμανση αυτή συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά υγρασίας, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα ($CO_2$), συνθέτοντας ένα περιβάλλον εξαιρετικά επιβαρυμένο.

Ο εφιάλτης των λογαριασμών ακυρώνει τα κλιματιστικά

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενεργειακά αναβαθμισμένων κτιρίων, ο φόβος της οικονομικής εξουθένωσης από το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος οδηγεί τους πολίτες σε ακραίες συμπεριφορές.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα παθητικής κατοικίας στον Ταύρο που εξετάστηκε, όπου οι ένοικοι απέφευγαν εσκεμμένα να ανάψουν τα συστήματα ψύξης προκειμένου να μην χρεωθούν με υπέρογκους λογαριασμούς, ακυρώνοντας στην πράξη τα οφέλη του αναβαθμισμένου κελύφους του σπιτιού τους.

Σωματική και ψυχική εξάντληση για τους κατοίκους

Η καθημερινότητα μέσα σε αυτές τις συνθήκες αφήνει έντονο αποτύπωμα στην υγεία των πολιτών, με την Greenpeace να τονίζει ότι η κατοικία αποτελεί πλέον μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας.

70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το σπίτι τους είναι «πολύ ζεστό» ή «υπερθερμαίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα», αναγκάζοντάς τους να ζουν με μόνιμα κλειστά παντζούρια.

70% των συμμετεχόντων βιώνουν έντονη θερμική δυσφορία.

28,6% παρουσιάζουν καθαρά σωματικά συμπτώματα, όπως επίμονους πονοκεφάλους και εξάντληση.

14,3% δηλώνουν ψυχική επιβάρυνση, ενώ ένα επιπλέον 28,6% υποφέρει από έναν εξουθενωτικό συνδυασμό σωματικής και ψυχικής δυσφορίας.

Μέχρι σήμερα, η δημόσια συζήτηση γύρω από την ενεργειακή φτώχεια εστίαζε σχεδόν αποκλειστικά στον χειμώνα και την αδυναμία θέρμανσης. Η πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης όμως αποδεικνύει ότι η θερινή ενεργειακή φτώχεια αποτελεί πλέον την εξίσου επικίνδυνη όψη του ίδιου νομίσματος, με τα ελληνικά σπίτια να αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από τις ακραίες θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Δείτε όλη την έρευνα και τα αποτελεσματά της πατώντας εδώ.