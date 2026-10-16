Το φρεσκοψημένο ψωμί αποτελούσε ανέκαθεν βασικό στοιχείο διατροφής αλλά και τόνωσης του ηθικού για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Θέλοντας να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων και Άρτου που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, το Γενικό Επιτελείο Στρατού προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αναδεικνύοντας αυτή την αθέατη αλλά άκρως νευραλγική πλευρά της καθημερινής στρατιωτικής μέριμνας.

Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσω των κοινωνικών δικτύων

Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό που αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ΓΕΣ προσφέρει στο κοινό μια ιστορική αναδρομή. Το βίντεο καταγράφει τη μακρά πορεία του άρτου μέσα στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, εστιάζοντας στην τεράστια εξέλιξη των μέσων, των διαδικασιών και των υποδομών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του πιο απαραίτητου αγαθού για τη σίτιση των οπλιτών και των στελεχών.

Η μετάβαση στις σύγχρονες υποδομές παραγωγής

Αυτή η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν αποτυπώνεται ανάγλυφα στις οθόνες των χρηστών, συγκρίνοντας τα παραδοσιακά, νοσταλγικά στρατιωτικά αρτοποιεία παλαιότερων δεκαετιών με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του σήμερα.

Η συγκεκριμένη παραγωγή ουσιαστικά υπογραμμίζει τη διαρκή προσπάθεια του Στρατού να αναβαθμίζει τις παροχές του, διασφαλίζοντας ότι το καθημερινό τραπέζι των μονάδων εφοδιάζεται με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία παρασκευάζονται κάτω από τις αυστηρότερες τεχνολογικές προδιαγραφές υγιεινής.