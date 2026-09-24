Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα ξένης καταγωγής, ο οποίος είχε μετατρέψει διαμέρισμα στην περιοχή του Παγκρατίου σε ορμητήριο για τη συστηματική διακίνηση σκληρών ναρκωτικών, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών.

Η σύλληψη επιτεύχθηκε έπειτα από στοχευμένη έρευνα και διακριτική επιτήρηση του χώρου. Κατά την έφοδο των αστυνομικών δυνάμεων κατασχέθηκε μεταξύ άλλων μεγάλη ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Η διακριτική παρακολούθηση και η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο Παγκράτι

Η αποδόμηση της παράνομης δραστηριότητας του 46χρονου άνδρα ξεκίνησε όταν στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Γ.Α.Δ.Α. περιήλθαν ασφαλείς πληροφορίες σχετικά με άτομο που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδική ομάδα αστυνομικών της Ομάδας Ασφαλείας έθεσε το ύποπτο διαμέρισμα στο Παγκράτι σε διακριτική επιτήρηση.

Αφού πιστοποιήθηκε η συνεχής διακίνηση και η προσέλευση ατόμων, το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση. Κατά την παρέμβαση των αρχών, ο 46χρονος εντοπίστηκε εντός της οικίας και ακινητοποιήθηκε, παρά την προσπάθειά του να προβάλει αντίσταση στους αστυνομικούς.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στους χώρους του διαμερίσματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

255,9 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (γνωστής και ως «Shisha» ή «crystal meth»).

(γνωστής και ως «Shisha» ή «crystal meth»). Μικροποσότητα κοκαΐνης .

. Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Πλήθος νάιλον συσκευασιών

Τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις

60 ευρώ σε μετρητά

Οι βαριές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.