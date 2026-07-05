Μια μακάβρια ανακάλυψη ήρθε στο φως της δημοσιότητας το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιουλίου, στην περιοχή του Παγκρατίου. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης μέσα σε διαμέρισμα, με τις Αρχές να εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το απόγευμα, όταν ένοικοι πολυκατοικίας επί της οδού Αστυδάμαντος 21 ειδοποίησαν την Αστυνομία λόγω μιας ανυπόφορης και έντονης δυσοσμίας που αναδυόταν από συγκεκριμένο διαμέρισμα του κτηρίου.

Το μακάβριο εύρημα στο Παγκράτι και η προσαγωγή

Αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς εντόπισαν εντός του διαμερίσματος τη σορό ενός άνδρα, η οποία ήταν τυλιγμένη σε σεντόνια και βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Οι Αρχές προχώρησαν αμέσως στην προσαγωγή του ένοικου του διαμερίσματος, ενός Έλληνα άνδρα, ηλικίας 63 ετών, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο. Ο προσαχθείς, ο οποίος μεταφέρθηκε προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά, είναι στενός συγγενής του θανόντος και συγκεκριμένα φέρεται να είναι ο αδελφός του.

Μαρτυρίες για ψυχολογικά προβλήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρίες γειτόνων, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα κατοικούσαν τα δύο αδέλφια, τα οποία κατά το παρελθόν φέρεται να αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται και η συνδρομή ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ο χρόνος που επήλθε, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το πτώμα παρέμενε τυλιγμένο και κλεισμένο στο διαμέρισμα.