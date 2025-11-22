Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι δύο οδηγοί που ευθύνονται για το τροχαίο που έγινε εχθες, (21/11), στο Παγκράτι, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο μίας 72χρονης η οποία περνούσε πεζή από το σημείο, μαζί με την ΑμεΑ κόρη της.

Ειδικότερα, στο τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο οδηγοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 Ποινικού Κώδικα) και –ύστερα από τις απολογίες τους- αφέθηκαν ελεύθεροι, κατόπιν προφορικής εντολήε του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Τραγική φιγούρα η 32χρονη κόρη του θύματος, αναζητούσε κλαίγοντας τη μητέρα της, τον μοναδικό άνθρωπο στη ζωή που τη φρόντιζε.

Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κλήθηκε ειδικός ψυχολόγος για να αποφανθεί για την κατάστασή της. Τελικά αποφασίστηκε το κορίτσι να μεταφερθεί προσωρινά για φιλοξενία στο Νοσοκομείο «Αιγινήτειο».

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, το δυστύχημα οφείλεται σε παράβαση του STOP. Ο ηλικιωμένος οδηγός συγκρούστηκε πρώτα με όχημα που οδηγούσε 58χρονος και στη συνέχεια κατέληξε να χτυπήσει άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα και την άτυχη γυναίκα.

Την ώρα του συμβάντος, η 75χρονη συνόδευε την κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ και βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η 32χρονη γλίτωσε, ενώ η μητέρα της υπέκυψε στα τραύματά της, λίγο αργότερα. Το δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου.

Η κόρη της γυναίκας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Αστυνομικοί τη μετέφεραν στο Τμήμα, όπου έχει την υποστήριξη ψυχολόγων. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για μια 32χρονη με νοητικά προβλήματα, η οποία είχε ως μοναδικό της στήριγμα τη μητέρα της, αφού ο πατέρας της έχει φύγει από τη ζωή.

Σημειώνεται ότι και οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο διέθεταν σε ισχύ άδεια οδήγησης.