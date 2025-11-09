Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν λίγη ώρα στην οδό Σπύρου Μερκούρη, στο Παγκράτι, εξαιτίας σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Συγκεκριμένα, νεαρή οδηγός αυτοκινήτου, που έστριψε στην αρχή της οδού Σπύρου Μερκούρη, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με συνέπεια αυτό να χτυπήσει σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, και στη συνέχεια να καταλήξει επάνω σε ένα από αυτά, όπως βλέπετε στις αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο της «Ζούγκλας».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας, η οποία, αφού πήρε κατάθεση από την οδηγό, στη συνέχεια κάλυψε τις πινακίδες του οχήματος και αποχώρησε όπως ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες.