Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν λίγη ώρα στην οδό Σπύρου Μερκούρη, στο  Παγκράτι, εξαιτίας σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

 

Συγκεκριμένα, νεαρή οδηγός αυτοκινήτου, που έστριψε στην αρχή της οδού Σπύρου Μερκούρη, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με συνέπεια αυτό να χτυπήσει σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, και στη συνέχεια να καταλήξει επάνω σε ένα από αυτά, όπως βλέπετε στις αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο της «Ζούγκλας».

Το όχημα επάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Σπύρου Μερκούρη

Αυτοκίνητο «καβάλησε» παρκαρισμένα οχήματα στο Παγκράτι

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

Το αυτοκίνητο στην οδό Σπύρου Μερκούρη στο Παγκράτι με τις πινακίδες καλυμμένες από την Τροχαία

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας, η οποία, αφού πήρε κατάθεση από την οδηγό, στη συνέχεια κάλυψε τις πινακίδες του οχήματος και αποχώρησε  όπως ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες.

