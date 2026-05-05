Πυροσβεστική και Δημοτική Αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα το μεσημέρι της Τρίτης (5/5/26) για πυρκαγιά σε διαμέρισμά πρώτου ορόφου στο Παγκράτι Λαμίας, στην οδό Σόλωνος.

Οι άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας που έφθασαν πρώτοι στο σημείο μαζί με γείτονες, πρόλαβαν και έβγαλαν εγκαίρως μια ηλικιωμένη γυναίκα από το διαμέρισμα πριν εγκλωβιστεί μέσα στους καπνούς.

Η ηλικιωμένη βρήκε άμεσα φροντίδα από τους διασώστες του ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο, ενώ οι πυροσβέστες ενεργούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από μαγειρικό σκεύος, στην αναμμένη εστία της κουζίνας.