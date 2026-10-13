Νεότερα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτι, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Φιλολάου και Φρύνωνος και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος μοτοσικλετιστής.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τις κινήσεις των δύο οχημάτων πριν από τη σύγκρουση, εξετάζοντας τόσο την ταχύτητα του Ι.Χ. όσο και τη συμπεριφορά του μοτοσικλετιστή κατά την είσοδό του στη διασταύρωση.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα, η οποία όμως, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, δεν χαρακτηρίζεται υπερβολική.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 35χρονος αναβάτης να πέρασε από τη διασταύρωση ενώ λειτουργούσε παλλόμενος φωτεινός σηματοδότης, χωρίς να έχει προηγουμένως σταματήσει για να ελέγξει αν ο δρόμος ήταν ελεύθερος.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που διερευνώνται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για το ποιος είχε προτεραιότητα ή για το αν υπήρξε παράβαση από κάποιον από τους δύο οδηγούς.

Η σύγκρουση και η πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 35χρονος μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μετά το αρχικό χτύπημα, το αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας επιπλέον υλικές ζημιές.

Η Τροχαία έχει συγκεντρώσει στοιχεία από το σημείο, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και κάθε διαθέσιμο υλικό που μπορεί να αποσαφηνίσει την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ο 52χρονος

Ο οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη μετά το δυστύχημα, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ από τον ίδιο έχει ληφθεί δείγμα προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα ευρήματα της προανάκρισης.

Σε εξέλιξη η έρευνα της Τροχαίας

Η προανάκριση από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η ταχύτητα των δύο οχημάτων, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, η προτεραιότητα στη διασταύρωση και η ακριβής πορεία τόσο της μοτοσικλέτας όσο και του αυτοκινήτου πριν από το δυστύχημα.