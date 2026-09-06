Αναστάτωση προκλήθηκε στο Παγκράτι μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, όταν δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο ένας άνδρας ξεκίνησε να χτυπά μανιωδώς τον δεύτερο στην πλάτη και στο κεφάλι.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες παρακολουθούσαν παγωμένοι το περιστατικό, ενώ η ένταση κλιμακωνόταν μεταξύ των δύο νεαρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, μόνο ένας επιβάτης επιχείρησε να τους χωρίσει.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.