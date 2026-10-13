Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10) στο Παγκράτι, με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η μηχανή που οδηγούσε ο 35χρονος συγκρούστηκε με επιβατικό Ι.Χ.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και είχε ως αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τι εξετάζει η Τροχαία

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, με το σχετικό βίντεο να βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο κάποιος από τους δύο οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη πριν από τη σύγκρουση.

Το βιντεοληπτικό υλικό, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το σημείο, αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για την πορεία των δύο οχημάτων και για το πώς ακριβώς προκλήθηκε το δυστύχημα.

Κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα

Μετά τη σύγκρουση, τόσο η μοτοσικλέτα όσο και το αυτοκίνητο εξετράπησαν της πορείας τους και προσέκρουσαν σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το Ι.Χ. οδηγούσε ένας 52χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο 52χρονος συνελήφθη αρχικά, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη διερεύνηση του θανατηφόρου τροχαίου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.