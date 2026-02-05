Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου, στο Παγκράτι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ΤΕΕΜ, που απέκλεισαν την περιοχή, από το ύψος της Αστυδάμαντος έως το ύψος της οδού Σπύρου Μερκούρη.

Έπειτα από έλεγχο αποδείχτηκε πως το ύποπτο αντικείμενο που είχε αφεθεί μπροστά σε ΑΤΜ τράπεζας ήταν τελικά σακούλα με σκουπίδια, και όχι κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο συναγερμός έληξε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.