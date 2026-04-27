Στην ταυτοποίηση του μοτοσικλετιστή που επιτέθηκε στην 22χρονη σε δρόμο του Παγκρατίου, επειδή δεν μπορούσε να την περιμένει να παρκάρει προχώρησαν οι Αρχές.

Πρόκειται για έναν 59χρονο, ο οποίος φαίνεται πως προσπαθούσε να διαφύγει το αυτόφωρο.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές Αρχές δεν έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Μετά την ταυτοποίησή του, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο Παγκράτι όταν μια 22χρονη γυναίκα επιχείρησε να παρκάρει το όχημά της και διαπληκτίστηκε με έναν οδηγό που προσπαθούσε να σταθμεύσει στο ίδιο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης για τη θέση στάθμευσης, ένας τρίτος άνδρας που οδηγούσε μηχανάκι ενοχλήθηκε, καθώς δεν μπορούσε να περάσει.

Ο άνδρας φέρεται να άρχισε να εξυβρίζει την οδηγό.

Εκείνη κατέβηκε από το όχημα και τότε ο δράστης της επιτέθηκε, την άρπαξε από τον γιακά και τη χτύπησε, ρίχνοντάς την στο έδαφος.

Από την πτώση, η 22χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.