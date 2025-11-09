Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Αναστάτωση πριν λίγη ώρα στην περιοχή του Παγκρατίου, εξαιτίας σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο ανατράπηκε στη μέση του δρόμου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να κλείσει η οδός Υμηττού, όπου κι έγινε η ανατροπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε από την ανατροπή, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε ο οδηγός να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο, όπως κι έγινε.

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος η Τροχαία Αθηνών έχει ξεκινήσει έρευνα.