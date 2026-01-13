Ισχυρός παγετός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με τον σταθμό της ΕΜΥ στην Πυργέλα Άργους η θερμοκρασία έπεσε στους -3,6 στις 7:50 το πρωί ενώ από τη νύχτα οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές.

Αγρότες της Αργολίδα κάνουν λόγο και για -5 σε περιοχές του κάμπου. Μετά τα χιόνια και τις πολικές θερμοκρασίες, ο υδράργυρος θα ανέβει ξανά λίγο.

Το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού, ωστόσο, δε θα κρατήσει για πολύ, καθώς από το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

