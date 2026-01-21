Σε ρυθμούς χειμώνα κινείται ο καιρός, με το πρώτο «λευκό» να κάνει αισθητή την παρουσία του στα ορεινά και τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Χιόνια, χαμηλές θερμοκρασίες και προειδοποιητικά μηνύματα συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων ωρών.

Στα λευκά ντύθηκε το Καρπενήσι από τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς οι χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε ορεινές περιοχές της χώρας δημιούργησαν έντονα χειμωνιάτικες συνθήκες. Η πόλη και τα γύρω υψώματα καλύφθηκαν από χιόνι, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα αισθητό και το θερμόμετρο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Πυκνή χιονόπτωση στο Καρπενήσι

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, όπου σημειώνονται χιονοπτώσεις ή χιονόνερο, με τις θερμοκρασίες να κινούνται κοντά στο μηδέν. Οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν αυξημένη προσοχή, ειδικά σε δρόμους με μεγάλο υψόμετρο, καθώς το οδόστρωμα σε αρκετά σημεία είναι ολισθηρό.

Το ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρήσει τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χειμερινές συνθήκες και τις επόμενες ώρες, με πιθανότητα νέων χιονοπτώσεων σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με κόκκινο συναγερμό (Red Code) σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε περιοχές με χιονοπτώσεις η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι υποχρεωτική.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενόψει των ακραίων καιρικών φαινομένων που, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα πλήξουν τη χώρα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Τα μέτρα περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο με ημερομηνία 20/1/2026, μετά από σύσκεψη με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, στις παρακάτω περιοχές και ώρες:

• Περιφέρεια Πελοποννήσου: από 06:00 έως 18:00

• Περιφέρεια Αττικής και Π.Ε. Βοιωτίας & Εύβοιας: από 10:00 έως 20:00

Η παύση αφορά ενδεικτικά:

• τεχνικά και οικοδομικά έργα,

• εργοτάξια,

• ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες,

• διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα (delivery),

• πατίνια και λοιπά μέσα μετακίνησης.

Το μέτρο ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών (άρθρο 68 ν. 4808/2021).

Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως:

• υγειονομικές μονάδες,

• ύδρευση και ηλεκτρισμός,

• αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ωστόσο, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας, παρέχοντας και μέσα ατομικής προστασίας, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Σε περίπτωση παράβασης, προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Σύσταση για τηλεργασία

Το Υπουργείο Εργασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις πληττόμενες περιοχές, να εφαρμόσουν τηλεργασία, όπου αυτό είναι οργανωτικά εφικτό, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους.

Διευκολύνσεις στην οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για τη διευκόλυνση εργαζομένων και εργοδοτών, παρέχεται η δυνατότητα να μην καταχωρούνται εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ οι αλλαγές σε ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία, στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών.