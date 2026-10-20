Σπείρα στην Παιανία έκλεβε καλώδια χαλκού, η αξία των οποίων ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Τα μέλη της συμμορίας, ημεδαποί και αλλοδαποί, έμπαιναν τις νυχτερινές ώρες σε εγκαταστάσεις εργοταξίου γαλλικής εταιρείας και έκλεβαν μεγάλες ποσότητες καλωδίων χαλκού. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές περιστατικό λόγω της ποσότητας των καλωδίων, καθώς και της αξίας τους.

Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 19 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε οκτώ άτομα. Δύο εκ των συλληφθέντων είναι γυναίκες.

Εικόνες ντοκουμέντα από τους δράστες που έκλεβαν τα καλώδια του χαλκού:

Πώς δρούσε η συμμορία

Αφού έκλεβαν τα καλώδια, τα φόρτωναν σε επίσης κλεμμένα φορτηγά και τα μετέφεραν σε ερημικές περιοχές, όπου τα έκαιγαν και αφαιρούσαν τον χαλκό.

Οι άνδρες της Ασφάλειας Παιανίας αξιοποίησαν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες της γαλλικής εταιρείας και τα δεδομένα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και έτσι ταυτοποίησαν 19 δράστες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν πάνω από 90 άτομα. Σημειώνεται πως τα μέλη της σπείρας κατάγονται από τόσο από την Ελλάδα και την Αλβανία, τόσο και την Βουλγαρία και το Μπαγκλαντές.