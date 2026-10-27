Παρά τη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών πριν από λίγες ημέρες για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή της Παιανίας, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος αφέθηκε ελεύθερος.

Σε αντίθεση με άλλα μέλη της σπείρας που κρίθηκαν προφυλακιστέα, η 34η Ανακρίτρια Πλημμελειοδικών Αθηνών και ο Εισαγγελέας αποφάσισαν τη μη προσωρινή του κράτηση, έπειτα από την πολύωρη απολογία του την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Η λεία του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Η συγκεκριμένη συμμορία, που χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως «πολυεθνική», φέρεται να είχε ρημάξει τις εγκαταστάσεις γαλλικής εταιρείας στην Παιανία Αττικής.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος προχώρησαν στην αφαίρεση περίπου 25 χιλιομέτρων καλωδίων χαλκού, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν αφορούσαν τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής από οργανωμένη ομάδα, καθώς και του εμπρησμού.

Πώς δρούσε η συμμορία

Αφού έκλεβαν τα καλώδια, τα φόρτωναν σε επίσης κλεμμένα φορτηγά και τα μετέφεραν σε ερημικές περιοχές, όπου τα έκαιγαν και αφαιρούσαν τον χαλκό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν πάνω από 90 άτομα. Σημειώνεται πως τα μέλη της σπείρας κατάγονται τόσο από την Ελλάδα και την Αλβανία, όσο και από την Βουλγαρία και το Μπαγκλαντές.

Τα κενά στη δικογραφία και η δήλωση του συνηγόρου

Η δικαστική απόφαση στηρίχθηκε στην απουσία επαρκών αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος του κατηγορουμένου με τα αρχικά Ρ.Ρ. Όπως προέκυψε, ο ίδιος δεν ταυτοποιούνταν με σαφήνεια από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, ενώ παράλληλα οι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες του με τους συγκατηγορουμένους του κρίθηκαν ως μη ενοχοποιητικές.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ο συνήγορος υπεράσπισής του, Γιάννης Γλύκας, τονίζοντας πως από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυπτε λόγος προσωρινής κράτησης για τον εντολέα του, παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία τον θεωρούσε ως ένα εκ των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης.