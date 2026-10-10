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Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Η νέα αυτή φάση προσλήψεων στοχεύει στην άμεση κάλυψη των λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις υπηρεσίας ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών της Β’ φάσης.

Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2026.

Η συνολική κατανομή των προσλήψεων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το σύνολο των 2.096 προσλήψεων επιμερίζεται ως εξής:

2.008 προσλήψεις αφορούν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

86 προσλήψεις αφορούν σε μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) εγκρίθηκαν οι εξής προσλήψεις:

939 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

25 εκπαιδευτικοί για την Παράλληλη Στήριξη (Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ) οι προσλήψεις ανέρχονται συνολικά σε 1.046 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

1.000 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης.

22 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη.

20 εκπαιδευτικοί στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

4 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Παράλληλα, για την ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, της Συμβουλευτικής και των δομών υποδοχής προσλαμβάνονται 86 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, με την εξής κατανομή:

50 μέλη στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας).

20 μέλη στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

12 μέλη στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (Παράλληλη Στήριξη).

4 μέλη στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Aνάληψη υπηρεσίας

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή σχολικές μονάδες από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.