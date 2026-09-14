Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής η επίθεση που δέχτηκε ένα 5χρονο παιδί από άγριο ζώο, στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από ανακοίνωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ.). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το παιδί τραυματίστηκε από την επίθεση, ωστόσο ευτυχώς νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με το Δασαρχείο Πολυγύρου να έχει ξεκινήσει ήδη τις απαραίτητες διαδικασίες και έρευνες για τον εντοπισμό του ζώου.

Το εν λόγω συμβάν, ωστόσο, δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Όπως αποκαλύπτει η Κ.Ο.ΜΑ.Θ., μόλις δύο 24ωρα νωρίτερα καταγράφηκε παρόμοια επίθεση στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας του Νέου Μαρμαρά. Θύμα ήταν ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στον αυχένα από άγριο ζώο και χρειάστηκε να μεταβεί σε μονάδα υγείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Με αφορμή αυτά τα διαδοχικά περιστατικά, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια του 5χρονου. Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το αυξανόμενο φαινόμενο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ άγριας πανίδας και ανθρώπων, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη κρατική παρέμβαση προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών.