Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία, του γείτονα του 46χρονου θύτη και του 80χρονου θύματος, ο οποίος σήμερα στις 8 το πρωί το πρωί κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε πως ο γιος σκοτώνει τον πατέρα του κάτω από το σπίτι τους, στην οδό Γυθείου 11, στη Γλυφάδα.

Ο γείτονας του θύτη και του θύματος, που δεν θέλησε να μιλήσει μπροστά στις κάμερες, μετέφερε όσα συνέβησαν, στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας τα τελευταία λόγια του 80χρονου πατέρα, λίγο πριν ξεψυχήσει από τις φονικές μαχαιριές που του κατάφερε ο ίδιος του ο γιος. Όπως ανέφερε, ο 46χρονος είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του και μόλις τον είδε να κατεβαίνει από το σπίτι για να πάει στην εκκλησία, άρχισε να τον καρφώνει με το μαχαίρι που κρατούσε.

«Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, που έλεγε “βοήθεια Παναγία μου σώσε με”. Το θύμα πήγαινε στην εκκλησία και ο γιος του, τού είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή του σπιτιού, όπου και τον αποτελείωσε. Ο πατέρας του δεν αντέδρασε, απλά είπε «παιδί μου, τώρα πέθανα μην με σκοτώνεις άλλο» και μετά σιωπή. Ο δράστης έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακούγεται ο πατέρας του», ανέφερε ο γείτονας θύτη και θύματος, που ειδοποίησε την αστυνομία.

Στη συνέχεια ο δράστης του φονικού, τοποθέτησε το άψυχο σώμα του πατέρα του στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που βρισκόταν στην πυλωτή, ενώ πέταξε το ματωμένο μαχαίρι κοντά στο όχημα, όπου το βρήκαν οι αστυνομικοί όταν του πέρασαν τις χειροπέδες.

Νεκρός άνδρας σε πορτ μπαγκάζ