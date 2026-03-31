Παιδί, ηλικίας τεσσάρων ετών βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στη Θεσσαλονίκη. Το ανήλικο εντόπισε ένας περαστικός στην οδό Γαμβέτα, στο ανατολικό κομμάτι της πόλης και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που διαπίστωσαν ότι το 4χρονο είχε αφεθεί χωρίς επίβλεψη, εκτεθειμένο σε κίνδυνο.

Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι γονείς του για έκθεση, κατά συναυτουργία. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τουρκικής καταγωγής ζευγάρι 27 ετών ο πατέρας και 24 ετών η μητέρα.

