Έντονη είναι η ανησυχία στην περιοχή της Πεύκης, αφού χθες Πέμπτη (25/03), εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Το εύρημα αυτό, το βρήκαν παιδιά που έπαιζαν σε διπλανό οικόπεδο και μάλιστα στην προσπάθειά τους να πείσουν τους γονείς τους για την ανακάλυψή τους, φέρεται πως την κράτησαν στα χέρια τους.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι «οι γονείς μετά λέγανε πάμε να ανάψουμε κεριά στην εκκλησία. Ανησύχησαν». Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ιταλικής προέλευσης οβίδα, η οποία εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης από πυροτεχνουργούς

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν με κορδέλες τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται η οικοδομή στην Πεύκη. Σημειώνεται πως έχει διακοπεί η διέλευση πεζών και οχημάτων στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Σαλαμίνος έως και την αρχή του δρόμου.

Το εξειδικευμένο κλιμάκιο του στρατού, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς θα πραγματοποιήσει οργανωμένη επιχείρηση εξουδετέρωσης του πυρομαχικού. Η επιχείρηση είναι αρκετά απαιτητική και αναμένεται να διαρκέσει ώρες.

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά και να αποφύγουν τη στάθμευση οχημάτων στο σημείο, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση.