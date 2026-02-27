Νέα καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας για την παιδίατρο της Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί σε αργία μετά το περιστατικό με το 5 μηνών βρέφος που νοσεί από μηνιγγίτιδα.

Μια αγανακτισμένη μητέρα μίλησε στο STAR για ένα παρόμοιο συμβάν και την αντιμετώπιση της γιατρού.

«Ξεκινήσαμε στις 4 του Δεκέμβρη του 2022. Το παιδί έβηχε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Μπαίνουμε στα επείγοντα… Δεν ήρθε η παιδίατρος. Ενημερώνομαι ότι έχει ενημερώσει τηλεφωνικώς την κυρία από την Πέμπτη που μπήκαμε».

«Έρχεται η κυρία το πρωί της Παρασκευής με ύφος και με τουπέ, και “δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω”. Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον έβγαλαν από το νοσοκομείο και μου λέει “για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό” και μου δίνει ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Υπενθυμίζουμε πως το πρόσφατο περιστατικό αφορά ένα βρέφος το οποίο έπρεπε να διακομιστεί επειγόντως από το νοσοκομείο Ζακύνθου στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Η παιδίατρος είχε ζητήσει αναρρωτική άδεια λίγη ώρα πριν κριθεί αναγκαίο το μωρό να μεταφερθεί στην Πάτρα.

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε στο Ionian όσα έγιναν από το μεσημέρι του Σαββάτου και μίλησε και για την απουσία παιδιάτρου από το νοσοκομείο Ζακύνθου, η οποία «τα έκανε όλα από το τηλέφωνο».

«Ξεκινήσαμε το πρωί με πυρετό και κατά τις 11:00 με 12:00 άρχισε να βγάζει κάτι εξανθήματα. Τα παρακολουθούσαμε και κατά τις 14:00 βγήκαν λίγα παραπάνω. Τα έστειλε στον ιδιώτη παιδίατρο που είχα και μου είπε να το πάμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, μήπως χρειάζεται ενδοφλέβια αντιβίωση και να του κάνουν εξετάσεις.

Πήγα στο νοσοκομείο και μας πήραν αίμα. Περιμέναμε να εμφανιστεί παιδιάτρος, αλλά δεν εμφανίστηκε κάποια. Μας είπαν ότι εφημερεύει on call. Ενημερώθηκα και μας είπαν ποια αντιβίωση να ξεκινήσει. Όλα τα έκανε από το τηλέφωνο. Είδαμε ότι δεν έρχεται στο νοσοκομείο και κάναμε καταγγελία στην Αστυνομία για αμέλεια βρέφους.

Το παιδί έβγαζε σπυράκια σε όλο του το σώμα. Βλέπαμε ότι η κατάσταση δεν ελέγχεται. Έβγαζε παντού. Στο κεφάλι, στη μύτη, στο στόμα, στα αυτιά. Στείλαμε βίντεο σε ιδιώτες γιατρούς και μας είπαν ότι το παιδί πρέπει να φύγει άμεσα. Έπρεπε να υπογράψει κάποιος παιδίατρος για να φύγουμε. 20:15 η παιδίατρος βγήκε σε αναρρωτική άδεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με την απουσία της παιδιάτρου κατά την εφημερία και την αναρρωτική άδεια που προσκομίστηκε.