Στο πάγωμα της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δύο βασικών προσώπων που βρίσκονται πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής της και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Η εντολή αφορά τον ιδρυτή της οργάνωσης, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, καθώς και τη σύντροφό του, Βασιλική Μανησιώτη, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για υπεξαίρεση ποσού που αγγίζει τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Το «μπλόκο» σε ακίνητα και τραπεζικές θυρίδες

Το σχέδιο των ελεγκτικών Αρχών περιλαμβάνει την πλήρη δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων, των τραπεζικών θυρίδων, καθώς και των ακινήτων που διατηρούν οι εμπλεκόμενοι, με ιδιαίτερη έμφαση σε ιδιοκτησίες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστούν τα επίμαχα κεφάλαια μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Η διαδρομή του χρήματος μέσω PayPal και το Λουξεμβούργο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ιχνηλάτηση των ψηφιακών συναλλαγών. Από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πληρωμών και των λογαριασμών PayPal που σχετίζονται άμεσα με το ζευγάρι, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ποσό ύψους περίπου 300.000 ευρώ, το οποίο είχε καταλήξει σε τραπεζικά ιδρύματα του Λουξεμβούργου.

Πώς μπορούν οι δωρητές να ανακτήσουν τις εισφορές τους

Παράλληλα με το ποινικό σκέλος, ανοίγει ο δρόμος για τη δικαίωση των πολιτών που είχαν συνεισφέρει οικονομικά στον σκοπό της οργάνωσης. Όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες πηγές, τα δεσμευμένα ποσά δεν θα παραμείνουν οριστικά απρόσιτα εάν οι νόμιμοι δικαιούχοι αιτηθούν την επιστροφή τους.

Όσοι πολίτες πραγματοποίησαν δωρεές προς την «Παιδική Χαρά» έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα χρήματά τους, αρκεί να προσκομίσουν τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

Τέτοια τεκμήρια περιλαμβάνουν:

– Παραστατικά τραπεζικών καταθέσεων ή αποδείξεις ηλεκτρονικών συναλλαγών.

– Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) και σχετική αλληλογραφία που επιβεβαιώνουν τη μεταφορά των ποσών προς την οργάνωση.