Η επιχειρηματίας, Φαίη Ζακάκου αποκάλυψε ότι εξαπατήθηκε από την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», έχοντας κάνει δωρεές που ξεπερνούν τα 13.000 ευρώ.

Σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό ανέφερε πως θεωρούσε ότι τα χρήματά της θα χρησιμοποιούνταν για την στήριξη των παιδιών που είχαν ανάγκη, καθώς αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Προχώρησε στη συγκεκριμένη ανάρτηση, επειδή από την στιγμή που το δαιδαλώδες σκάνδαλο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, χρήστες του διαδικτύου της ζητούσαν να λογοδοτήσει για τη δημόσια στήριξή της στο ανθρωπιστικό σωματείο.

Η Φαίη Ζακάκου ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με καμία κατηγορία και ότι η εμπλοκή της περιορίζεται αποκλειστικά στις δωρεές που έκανε, χωρίς να γνωρίζει ότι πολλά από τα χρήματα που έφταναν στην «Παιδική Χαρά» δεν πήγαιναν στα παιδιά. Η επιχειρηματίας δεν διατηρούσε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους της ΜΚΟ, αντίθετα είχε πειστεί ότι συμμετείχε σε μια δράση με κοινωνικό χαρακτήρα.

Η ανάρτηση της Φαίης Ζακάκου:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Faih Zakakoy (@faih_zakakoy)

«Πάρα πολλοί επώνυμοι έχουν κάνει αναδημοσιεύσεις για την Παιδική Χαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επί δύο χρόνια, όπως η ίδια ισχυρίζεται ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις της ΜΚΟ για οικονομική ενίσχυση των παιδιών. «Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», τόνισε.

«Φαίη σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει»

Η επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι έχει μηνύματα, στα οποία την παρακαλούσαν να κάνει δωρεές. Οι εκκλήσεις από την ανθρωπιστική οργάνωση είχαν έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα. «Φαίη σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», της έγραφαν άνθρωποι της οργάνωσης.

Η επιχειρηματίας ανταποκρινόταν άμεσα σε αυτά τα μηνύματα και όπως αποκάλυψε έπειτα ακολουθούσαν τα «είσαι μεγάλη ψυχή Φαίη, σε ευχαριστούμε Φαίη» για τις δωρεές που έκανε.

Η περίπτωση του μικρού Άλεξ Μιτέβ

Στην ανάρτηση που έκανε η Φαίη Ζακάκου αναφέρθηκε και στην περίπτωση του μικρού Άλεξ Μιτέβ, για τον οποίο είχε συγκεντρώσει μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο παιδί διέθετε και δικό του ερανικό τραπεζικό λογαριασμό πέρα από την συμμετοχή της «Παιδικής Χαράς» στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσής του.

Η επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στον δημοφιλή τραγουδιστή, Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος είχε προσφέρει 3.000 ευρώ για τον Άλεξ στην ΜΚΟ. Η αναφορά αυτή έγινε εκ μέρους της κα. Ζακάκου για να τονίσει στους επιτήδειους χρήστες του διαδικτύου ότι πολλοί επώνυμοι υπήρξαν θύματα του συγκεκριμένου σκανδάλου και ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι που προσέφεραν να λογοδοτήσουν αλλά οι συλληφθέντες.

«Μας κάλεσαν και μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε»

«Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», ανέφερε επίσης η επιχειρηματίας. Η Φαίη Ζακάκου επιχείρησε να «ξεκαθαρίσει το τοπίο» έπειτα από σχόλια που δέχθηκε για την κοινωνική της προσφορά στην ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών Αρχών.

Η ίδια εξήγησε πως υπήρξε και αυτή ένα από τα πολλά θύματα της «Παιδικής Χαράς», πιστεύοντας ότι χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονταν πήγαιναν ολοκληρωτικά στα παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Δεν κατηγορούμαστε, είμαστε θύματα»

«Νιώθω θλίψη, οργή και απογοήτευση με όσα διαβάζω. Πίσω από κάθε δωρεά υπήρχε ένας άνθρωπος που ήθελε να βοηθήσει. Και πάνω απ’ όλα, ένα παιδί που χρειαζόταν στήριξη. Δωρητές, εθελοντές, άνθρωποι γνωστοί αθλητές ,τραγουδιστές ,influencers και άγνωστοι… ενώσαμε τις φωνές μας, ανοίξαμε την καρδιά μας και εμπιστευτήκαμε και αν δείτε παντού όλοι εξαπατηθήκανε !

ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΑΣΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΥΜΑΤΑ

Οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Να ερευνηθούν όλα. Να μάθουμε πού πήγαν τα χρήματα και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Δεν μετανιώνω που θέλησα να βοηθήσω. Πονάω όμως στη σκέψη ότι η εμπιστοσύνη όλων μας μπορεί να χρησιμοποιήθηκε εις βάρος των ίδιων των παιδιών.

Η ανάγκη των παιδιών παραμένει αληθινή. Αξίζουν βοήθεια, προστασία και απόλυτη διαφάνεια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η επιχειρηματίας, Φαίη Ζακάκου.