Η ιστορία της 12χρονης Μαρίας από τη Νέα Υόρκη ξεκίνησε ως οικογενειακές διακοπές στην Κεφαλονιά, αλλά εξελίχθηκε σε μια κρίσιμη μάχη για την υγεία της, η οποία ανέδειξε το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων.

Όταν ένας επίμονος χαμηλός πυρετός οδήγησε την οικογένεια στο τοπικό νοσοκομείο του νησιού, οι εξετάσεις αποκάλυψαν μια μεγάλη μάζα που κατελάμβανε σχεδόν ολόκληρο το αριστερό ημιθωράκιο.

Η επείγουσα διακομιδή της μικρής στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας κινητοποίησε άμεσα την ιατρική ομάδα. Παρά την απορία των γονέων για το πώς μια τέτοια κατάσταση παρέμεινε αδιάγνωστη στις ΗΠΑ, παρά τις προηγούμενες ακτινογραφίες και νοσηλείες του παιδιού, ο προσωπικός τους γιατρός στη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσε την ανάγκη της επέμβασης, διαβεβαιώνοντάς τους ότι βρίσκονται στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας.

Η χειρουργική επέμβαση της 14ης Αυγούστου υπήρξε εξαιρετικά σύνθετη, καθώς ο όγκος αποδείχθηκε τεράτωμα—ένας καλοήθης εκ γενετής όγκος που αναπτυσσόταν παράλληλα με το παιδί.

Η ριζική εξαίρεσή του απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς λόγω της στενής συνάφειάς του με ευαίσθητα ζωτικά όργανα του θώρακα. Μετά από 6,5 ώρες στο χειρουργείο, η ομάδα του διευθυντή του καρδιοχειρουργικού τμήματος, Γιώργου Καλαβρουζιώτη, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την επέμβαση στην γηραιότερη ασθενή που έχει νοσηλευτεί στο τμήμα με αυτή τη συγκεκριμένη διάγνωση.

Μετά από νοσηλεία δύο ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και οκτώ ημερών στον θάλαμο, η Μαρία επανήλθε στο νοσοκομείο για την αφαίρεση των ραμμάτων υγιής.

Όπως επεσήμανε και ο υφυπουργός Υγείες, Μάριος Θεμιστοκλέους, το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει διεθνούς επιπέδου ιατρική τεχνογνωσία.

Η συγκινητική αυτή περιπέτεια είχε την πιο θετική έκβαση, καθώς η οικογένεια της 12χρονης πήρε την απόφαση να αφήσει την Αμερική και να εγκατασταθεί πλέον μόνιμα στην Ελλάδα.