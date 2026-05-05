Δεν βάζουμε τελικά μυαλό, παρά τα αλλεπάλληλα δυστυχήματα με πατίνια που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας.

Για του λόγου το αληθές, ο φακός της «Ζούγκλας» αποτύπωσε μία απίστευτη εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, με ένα νεαρό οδηγό πατινιού, ο οποίος οδηγούσε στην αριστερή λωρίδα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα…

Με την ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά, ο νεαρός όχι μόνο έπαιξε τη ζωή του «κορώνα – γράμματα», αλλά αποτέλεσε και κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Δείτε το βίντεο της «Ζούγκλας»:

Δείτε και φωτογραφία με τον οδηγό του πατινιού, στην αριστερή λωρίδα του Κηφισού: